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Son dakika: İstanbul Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasında yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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Son dakika: İstanbul Silivri’de elektrikli ev aletleri fabrikasında yangın

Son dakika yaşam haberleri... İstanbul Silivri'de elektrikli ev aletleri üretilen bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alipaşa Mahallesi Derinyol Sokak'ta bulunan, tek katlı 4 ayrı bölümden oluşan elektrikli ev aletleri üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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