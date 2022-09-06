Sokakta giderken yolda yarım milyon TL buldu! Sonrasında yaptığıyla büyük takdir topladı

Açıklamalarda bulunan Alkan, akşam saatlerinde ailesiyle birlikte ilçede alışveriş yaptıktan sonra ev doğru giderken, devlet hastanesi yanındaki yolda bir çanta olduğunu fark ettiğini belirterek, "Aracımı kenara çektim ve çantayı aldım. Çantayı hiç açmadım eve gittim. Çantayı açtığımda içinde 25 bin dolar, 9 bin 300 Türk Lirası ve sayamadığım kadar Suudi Arabistan parası vardı. Çok rahatsız oldum ve oğlumla birlikte çantadaki cep telefonundan paranın sahibine ulaşmak için girişimlerde bulunduk. Birkaç numaraya ulaştık ama dillerini anlamadığımız için anlaşamadık. En sonunda WhatsApp uygulaması üzerinden bir bayana mesaj yazdık. Çantanın bizde olduğunu ve Özalp Grant Otele gelmelerini söyledik. Otelde buluştuk. Çantayı ve paraları sahibi olan İranlı turiste teslim ettim. Üzerindeki huzursuzluk kalktı. Bu para bana haramdı" dedi.