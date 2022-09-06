Sokakta giderken yolda yarım milyon TL buldu! Sonrasında yaptığıyla büyük takdir topladı
Van’ın Özalp ilçesinde yaşayan Hekim Alkan içerisinde yarım milyondan fazla döviz ve Türk lirası bulunan çantayı sahibi turiste teslim etti. Alkan yaşanan olayın detaylarını anlatırken parayı nasıl teslim ettiğini de açıkladı. İşte detaylar...
Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan Hekim Alkan, yerde bulduğu ve içerisinde yarım milyondan fazla döviz ve Türk Lirası bulunan çantayı sahibi olan turistlere teslim etti.
İlçenin Aşağı Ayazca Mahallesi'nde yaşayan Hekim Alkan, aracıyla seyrederken yolda fark ettiği çantayı aldı. İçerisinde 25 bin dolar, 9 bin 300 Türk Lirası ve miktarını bilmediği kadar Suudi Arabistan parası olan çantayı alan Alkan, sahibine ulaşmak için girişimlerde bulundu. Çantadaki telefondan paranın sahibi olan İranlı turiste ulaşan Alkan, ilçedeki otelde parayı sahibine teslim etti.
Açıklamalarda bulunan Alkan, akşam saatlerinde ailesiyle birlikte ilçede alışveriş yaptıktan sonra ev doğru giderken, devlet hastanesi yanındaki yolda bir çanta olduğunu fark ettiğini belirterek, "Aracımı kenara çektim ve çantayı aldım. Çantayı hiç açmadım eve gittim. Çantayı açtığımda içinde 25 bin dolar, 9 bin 300 Türk Lirası ve sayamadığım kadar Suudi Arabistan parası vardı. Çok rahatsız oldum ve oğlumla birlikte çantadaki cep telefonundan paranın sahibine ulaşmak için girişimlerde bulunduk. Birkaç numaraya ulaştık ama dillerini anlamadığımız için anlaşamadık. En sonunda WhatsApp uygulaması üzerinden bir bayana mesaj yazdık. Çantanın bizde olduğunu ve Özalp Grant Otele gelmelerini söyledik. Otelde buluştuk. Çantayı ve paraları sahibi olan İranlı turiste teslim ettim. Üzerindeki huzursuzluk kalktı. Bu para bana haramdı" dedi.
Otel işletmecisi Cahit Yağız ise pazar günü akşam saatlerinde 3 İranlı turistin otele gelerek paralarını kaybettiklerini anlattıklarını belirterek, "Benden istedikleri hesap numarasına İran'dan bir miktar para geldi. Bir saat sonra telefon geldi ve çok sevindiler. Çantalarının bulunduğunu ve otele gelip teslim edeceklerini söylediler. Hekim Alkan adlı şahıs gelip onlara çantaları ve paralarını verdi. İranlılar ülkelerine, Özalplı hemşehrimiz ise evine gitti" ifadelerini kullandı.
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