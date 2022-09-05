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Narkotik köpeği ‘Gölge’ işbaşında! Otomobildeki kokaini böyle buldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2022
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Narkotik köpeği ‘Gölge’ işbaşında! Otomobildeki kokaini böyle buldu

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda durdurulan aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş 267 gram kokaini narkotik köpeği ‘Gölge’ buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine İstanbul plakalı aracı takibe aldı. Yalova istikametinde durdurulan araçta, narkotik köpeği 'Gölge' ile yapılan aramada, arka koltuğun altında 267 gram kokain ele geçirildi.



Gözaltına alınan sürücü A.B. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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