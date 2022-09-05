Muğla’da bir annenin isyanı! Eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu

Mustafa Öztürk, geçen haziran ayının sonunda 1 ay süreyle çocuğunu görme hakkını kullanmak için Olga Top'un yaşadığı Muğla'ya gelip kızını aldı. Ancak iddiaya göre, 1 aylık süre geçmesine rağmen Öztürk, Victoria'yı geri getirmedi. Olga Top, çocuğunu almak için eşiyle Mersin'e gitti. Öztürk'ün çocuğu Olga'dan kaçırdığı iddiasıyla aile, avukatları aracılığıyla savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

"TEK ARZUM ÇOCUĞUMA KAVUŞMAK"



Çocuğundan haber alamadığını, çok endişelendiğini söyleyen Olga Top, "Çocuğumu düşünmediğim tek bir zaman bile yok. Gözlerime uyku girmiyor. Sürekli 'Acaba ne yapıyor?' diye düşünüyorum. Aç mı tok mu, ne yapıyor, bilmiyorum. Beni, çocuğumu vermemek için iftira atmakla tehdit etti. Ben 3 çocuk annesiyim. Kendi kalbimin altında taşıdığım çocuğumun kötülüğünü ister miyim? Velayet davasında çocuğun bende kalmasını zaten kendisi istemişti. Çocuğa bakamayacağını söylemişti. Elimizde evraklar var. Çocuğumu vermeleri gerekiyor ama vermiyorlar. Çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Tek isteğim yavruma kavuşmak" ifadelerini kullandı.