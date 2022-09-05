Muğla’da bir annenin isyanı! Eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu
Muğla'da yaşayan 30 yaşındaki Olga Top, velayeti kendisinde olan 8 yaşındaki kızı Victoria Öztürk'ün, babası tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle suç duyurunda bulundu. Top, "Bütün günüm çocuğumu düşünmekle geçiyor. Aç mı, tok mu, ne yaşıyor, bilmiyorum" dedi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Rus uyruklu Olga Top (Vetoshkina) ve Mustafa Öztürk, internette tanışıp arkadaş oldu. Olga, 2012 yılında Rusya'dan Türkiye'ye, Öztürk'ün yaşadığı Mersin'e geldi. Çift, 2016'ya kadar burada birlikte yaşadı. 2013'te çiftin 'Victoria' adında kızı dünyaya geldi. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrılan çiftin çocuklarının velayeti için açılan davada Mersin 6'ncı Aile Mahkemesi, 2018'de velayeti anneye verdi. Mahkeme, Öztürk'e de belirlenen aralıklarla çocuğunu görme hakkı tanıdı. Bu sürede Olga yeniden evlenirken, kızı Victoria da onunla yaşamaya devam etti.
Mustafa Öztürk, geçen haziran ayının sonunda 1 ay süreyle çocuğunu görme hakkını kullanmak için Olga Top'un yaşadığı Muğla'ya gelip kızını aldı. Ancak iddiaya göre, 1 aylık süre geçmesine rağmen Öztürk, Victoria'yı geri getirmedi. Olga Top, çocuğunu almak için eşiyle Mersin'e gitti. Öztürk'ün çocuğu Olga'dan kaçırdığı iddiasıyla aile, avukatları aracılığıyla savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
"TEK ARZUM ÇOCUĞUMA KAVUŞMAK"
Çocuğundan haber alamadığını, çok endişelendiğini söyleyen Olga Top, "Çocuğumu düşünmediğim tek bir zaman bile yok. Gözlerime uyku girmiyor. Sürekli 'Acaba ne yapıyor?' diye düşünüyorum. Aç mı tok mu, ne yapıyor, bilmiyorum. Beni, çocuğumu vermemek için iftira atmakla tehdit etti. Ben 3 çocuk annesiyim. Kendi kalbimin altında taşıdığım çocuğumun kötülüğünü ister miyim? Velayet davasında çocuğun bende kalmasını zaten kendisi istemişti. Çocuğa bakamayacağını söylemişti. Elimizde evraklar var. Çocuğumu vermeleri gerekiyor ama vermiyorlar. Çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Tek isteğim yavruma kavuşmak" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI 2022: Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Bursluluk İOKBS soru kitapçığı...
- Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile sosyal destek başvuruları devam ediyor mu? Ödeme tarihleri...
- MEB Okullar ne zaman açılacak 2022? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1,2,3,4,5. sınıflar...
- Emekliye promosyon müjdesi! Taahhüt süresi bitmeyen de alabilir! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yüksek ödeme için...
- Enflasyon oranıyla emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak ayı emekli maaş zammı belli oldu mu? Ağustos ayı enflasyon...
- Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, kaç oldu? TÜİK ile Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama...
- Ağustos ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne kadar oldu 2022? TEFE-TÜFE oranları...
- Masterchef MasterClass'ı kim kazandı? 4 Eylül Masterchef MasterClass'ı hangi yarışmacı kazandı?
- Bursluluk sınav kitapçığı ne zaman yayınlanacak? İOKBS Bursluluk 5.6.7.8.9.10.11. sınıf SORU VE CEVAPLARI PDF...
- TC sonu “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar dikkat! Aylık 450, 500, 550 veya 600 TL ödeme! Aile sosyal yardım paraları...
- TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları kaç oldu? TEFE TÜFE, kira artış oranı...
- Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 4 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri?