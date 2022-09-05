05 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bolu’da ölümlü kaza! Araç gişe bariyerlerine saplandı

Bolu’da ölümlü kaza! Araç gişe bariyerlerine saplandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
ABONE OL
Bolu’da ölümlü kaza! Araç gişe bariyerlerine saplandı

TEM Otoyolu Bolu geçişi Gerede Gişelerinde beton bariyerlere adeta ok gibi saplanan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bolu'da yaşanan kaza, TEM Otoyolu Gerede ilçesi bariyerlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden gelmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen bir nedenle 16 SZ 425 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, gişe girişinde bulunan beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, araç içerisinde sıkışan kişiler sıkıştıkları bölgeden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Araç gişeye ok gibi saplandı ARAÇ GİŞEYE OK GİBİ SAPLANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA