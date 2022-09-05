Bolu’da ölümlü kaza! Araç gişe bariyerlerine saplandı

Bolu'da yaşanan kaza, TEM Otoyolu Gerede ilçesi bariyerlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden gelmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen bir nedenle 16 SZ 425 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, gişe girişinde bulunan beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı.