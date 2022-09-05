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İstanbul’da kadına şiddet kamerada! Boşanma aşamasındaki eşine tekme ve yumruklarla saldırdı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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İstanbul’da kadına şiddet kamerada! Boşanma aşamasındaki eşine tekme ve yumruklarla saldırdı

İstanbul’da eli sopalı bir adam, boşanmak üzere olduğu eşine sokak ortasında tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların güçlükle müdahale ettiği şahıs, aracıyla olay yerinden uzaklaşırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da yaşanan olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre ayrılmak üzere olduğu eşinin yanına aracıyla gelen bir adam, eline aldığı sopayla kadına sokak ortasında vurmaya başladı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar adama müdahale ederken şahsın elindeki sopayı güçlükle aldı. Kadına yumruk ve tekmelerle vurmaya devam eden adam bir süre sonra aracına binerek gitmek istedi.

Yaşanan şiddet anları çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ŞİDDET ANLARI KAMERADA

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde eline aldığı sopayla kadına vurmaya çalışan adama çevredeki vatandaşların güçlükle müdahale etmeye çalıştığı, şahsın eşine tekme ve yumruklar savurduğu ve bir süre sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

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