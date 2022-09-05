İstanbul’da yürekleri ağza getiren görüntüler! 12’nci katta can pazarı
İstanbul’da 12 katlı bir sitenin en üst katında yaşayan kadın dakikalarca balkonda asılı kaldı. Kadını kollarından tutan bir kişi uzun uğraşlar sonunda içeri çekti. Kadının balkonun kenarına tutunarak sarktığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşanan olay, dün saat 16.00 sularında Yeni Mahalle, Cebeci Caddesi üzerindeki bir sitede yaşandı.12 katlı bir sitenin en üst katından yaşayan kadın balkona çıkarak aşağıya sarktı. Daire içindeki bir kişide kadının balkon kenarında asılı kaldığını görünce hemen ellerinden tutarak içeri çekmeye çalıştı. Durumu fark eden çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olayı görenler kadını içeriye çekmeye çalışan kişiye yardım etmesi için sitenin güvenliğine haber verdi. Güvenlikler kadının bulunduğu en üst kattaki daire giderek içeri girdi. Kadın gelenlerin yardımıyla kollarından tutulup içeri çekildi.
CAN PAZARININ YAŞANDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Kadının balkonun kenarına tutunarak sarktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadını içeriye çekmeye çalışan bir kişi görünüyor. Sarkan kadının tutunmakta güçlük çektiği anlarda içeriden gelen diğer kişilerin yardımıyla kadının kurtarıldığı anlar kameraya yansıyor. Kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken olayla ilgili inceleme sürüyor.
"GÜVENLİKLERE KAPIYI AÇANDA ÇOCUKLARMIŞ"
Olay yerinde bulunan Süleyman Güler, "Hemen sitenin güvenliklerine haber verdik. Onlarda çıktılar yukarıya birkaç kişi. Hemen geri çektiler kadını. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi sonrasında. Sağlık ekipleri kadının yanına gitti, ardından kadını hastaneye götürdüler. Burada söylenenlere göre içeride iki tane de çocuk varmış. Güvenliklere kapıyı açanda çocuklarmış zaten" dedi.
"İMDAT" DİYE BAĞIRIYORDU"
Cadde üzerinde esnaf olan Yalçın Şimşek ise, "Dışarda vatandaşların sesini duyunca bizde çıktık. Yukarıya baktığımızda bir kadın kendini sarkıtmıştı 'imdat' diye bağırıyordu. Tek bir adam vardı kadını çekmeye gücü yetmiyordu. Buradaki vatandaşlarda koşup yardım etti ve kadını içeri çektiler. Kadını çok zor çektiler içeri" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile sosyal destek başvuruları devam ediyor mu? Ödeme tarihleri...
- MEB Okullar ne zaman açılacak 2022? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1,2,3,4,5. sınıflar...
- Emekliye promosyon müjdesi! Taahhüt süresi bitmeyen de alabilir! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yüksek ödeme için...
- Enflasyon oranıyla emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak ayı emekli maaş zammı belli oldu mu? Ağustos ayı enflasyon...
- Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, kaç oldu? TÜİK ile Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama...
- Ağustos ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne kadar oldu 2022? TEFE-TÜFE oranları...
- Masterchef MasterClass'ı kim kazandı? 4 Eylül Masterchef MasterClass'ı hangi yarışmacı kazandı?
- Bursluluk sınav kitapçığı ne zaman yayınlanacak? İOKBS Bursluluk 5.6.7.8.9.10.11. sınıf SORU VE CEVAPLARI PDF...
- TC sonu “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar dikkat! Aylık 450, 500, 550 veya 600 TL ödeme! Aile sosyal yardım paraları...
- TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları kaç oldu? TEFE TÜFE, kira artış oranı...
- Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 4 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- DYK kursları ne zaman başlıyor, açılıyor? DYK kurs sınıfları belli oldu mu? DYK 2022 takvimi...