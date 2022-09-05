İstanbul’da yürekleri ağza getiren görüntüler! 12’nci katta can pazarı

"İMDAT" DİYE BAĞIRIYORDU"

Cadde üzerinde esnaf olan Yalçın Şimşek ise, "Dışarda vatandaşların sesini duyunca bizde çıktık. Yukarıya baktığımızda bir kadın kendini sarkıtmıştı 'imdat' diye bağırıyordu. Tek bir adam vardı kadını çekmeye gücü yetmiyordu. Buradaki vatandaşlarda koşup yardım etti ve kadını içeri çektiler. Kadını çok zor çektiler içeri" diye konuştu.