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Canlarını zor kurtardılar! Kampüs içinde köpek saldırısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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Canlarını zor kurtardılar! Kampüs içinde köpek saldırısı

Son dakika haberleri... Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesinde sokak köpekleri dehşet saçtı. Yerleşke içinde korku dolu anlar yaşandı. O anlar cep telefonuyla kayıt altına alındı.

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