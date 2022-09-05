Şanlıurfa’da cani koca eşini Fırat Nehri kenarına götürüp silahla öldürdü! Savunması 'pes' dedirtti
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 37 yaşındaki Mahmut Elen, Fırat Nehri kenarına götürdüğü 34 yaşındaki eşi Arzı Elen’i aralarındaki tartışmada silahla öldürdü. Cani koca karakoldaki ifadesinde eşini neden katlettiğini anlattı.
Olay, geçen akşam akşam sularında ilçeye bağlı Büyükoba Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mahmut Elen, eşi Arzı Elen ile beraber Fırat Nehri kenarına gitti. Elen çifti burada tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Mahmut Elen yanındaki silah ile eşine iki el ateş ederek, kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine ihbar etti.
2 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Arzı Elen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. 2 çocuk annesi Arzı Elen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
'BENİ ALDATTI'
Olayın ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Çevredekilerin bilgisine başvuran ekipler bölgede yaptıkları inceleme sonucunda Mahmut Elen'i tarlada saklanırken yakaladı. Mahmut Elen cinayeti işlediği tabanca ile birlikte gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Mahmut Elen jandarmadaki ifadesinde eşini öldürdüğünü kabul ederek, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyledi.
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