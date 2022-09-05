Şanlıurfa’da cani koca eşini Fırat Nehri kenarına götürüp silahla öldürdü! Savunması ’pes’ dedirtti

Olay, geçen akşam akşam sularında ilçeye bağlı Büyükoba Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mahmut Elen, eşi Arzı Elen ile beraber Fırat Nehri kenarına gitti. Elen çifti burada tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Mahmut Elen yanındaki silah ile eşine iki el ateş ederek, kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine ihbar etti.