04 Eylül 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri TEM’de 4 araçlı zincirleme kaza

TEM’de 4 araçlı zincirleme kaza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2022
ABONE OL
TEM’de 4 araçlı zincirleme kaza

Son dakika haberleri... TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Gebze ilçesi sınırında 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA