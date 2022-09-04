Antalya’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti | Abisinin sözleri yürek dağladı
Antalya'da kontrolden çıkıp yol kenarındaki kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Ali Efe Uçak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen abisinin sözleri yürekleri dağladı. İşte ayrıntılar...
Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki Ali Efe Uçak idaresindeki 07 ELJ 29 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
"KOMİSERİM EFE'Yİ KALDIRIN, ANNEM GÖRMESİN"
İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Gözyaşlarına boğulan gencin abisinin, "Efe, Efe! Komiserim Efe'yi kaldırın. Annem görmesin. Ne olur kaldırın. Daha bugün yeni maaşını aldı, bana gelerek sana ne alayım dedi" demesi adeta yürekleri dağladı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Uçak'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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