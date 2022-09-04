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Metrelerce yükseğe ulaştı! Bitlis'te hortum paniği

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2022 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
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Metrelerce yükseğe ulaştı! Bitlis’te hortum paniği

Bitlis'te, bugün meydana gelen ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Herhangi bir zarara yol açmayan hortum birkaç dakika içinde kayboldu.

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