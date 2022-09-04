Karaman’da yaşlı adamların dehşete düşüren görüntüleri! Önce vurdu sonra sigara yaktı

AYNI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı her iki şahıs da olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Göğsüne ve bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan Zekeriya K'nin sağlık durumunun halen ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hayrettin A'nın ise tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek gözaltına alındığı bildirildi.