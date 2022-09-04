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Gaziantep’te dehşete düşüren olay! 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.09.2022
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Gaziantep’te dehşete düşüren olay! 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu

Gaziantep’te bir aracın içerisinde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu. Çocuğun kayıp olduğu ileri sürülürken havasız kalması sebebiyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan olay, Hafızpaşa Mahallesi Dede Efendi Sokak'ta meydana geldi. 2 yaşındaki S.D.'nin cesedi, evlerinin önünde park halinde bulunan 27 ACH 981 plakalı aracın içerisinde ölü bulundu.

Çocuğun kayıp olduğu ileri sürülürken havasız kalması sebebiyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Çocuğun yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığına defnedildiği öğrenildi.

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