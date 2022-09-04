Gaziantep’te dehşete düşüren olay! 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu

Çocuğun kayıp olduğu ileri sürülürken havasız kalması sebebiyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Çocuğun yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığına defnedildiği öğrenildi.

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