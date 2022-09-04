Adana’da şoke eden olay! 250 bin TL’lik hırsızlık yaptı içtiği şalgamın şişesi delil sayıldı

İlk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Keser, "Uyurken evimize giren hırsız çocuklarımın kumbarasına kadar çalmış. Bir de üstüne şalgam içmiş. Adeta bizle dalga geçmiş. Polis okulunun arka tarafında oturmamıza rağmen evimize kadar girmeye cesaret eden gözü dönmüş bu kişinin bulunmasını istiyoruz. Şalgam şişesini gördüğümde şoka uğradım. Çocuklarımın kıyafetlerinden beğendiklerini kirli sepetine doldurup götürmüş. Bir anne olarak kendimi çok kötü hissediyorum. Yabancı birinin çocuklarımın odasına kadar girmesi kanımı donduruyor. Umarım başkalarının canını yakmadan yakalanır" diye konuştu.

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