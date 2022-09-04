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Ormanlara giriş yasağı kalktı; ilk iş mangal yaktılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2022
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Ormanlara giriş yasağı kalktı; ilk iş mangal yaktılar

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklamıştı. Ormanlara giriş yasağının kalkmasının ardından Belgrad Ormanı'na gelenlerden bir çoğu mangal yaktı. Piknikçiler, sofralar kurdu beraberinde getirdikleri etleri mangalda pişirdi.

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