03 Eylül 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Galatasaray Adası'na silahlı saldırı! Ölü ya da yaralı var mı?

Son dakika: Galatasaray Adası'na silahlı saldırı! Ölü ya da yaralı var mı?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2022 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
ABONE OL
Son dakika: Galatasaray Adası’na silahlı saldırı! Ölü ya da yaralı var mı?

Son dakika haberleri... Galatasaray'dan yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na ateş açıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada can kaybı ya da yaralananın olmadığını da belirtildi.

Galatasaray, dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na ateş açıldığını açıkladı.

Olay sonrasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Kuruçeşme açıklarında bulunan Galatasaray Adası'ndaki komplekse dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA