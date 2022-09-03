Son dakika: Galatasaray Adası'na silahlı saldırı! Ölü ya da yaralı var mı?
Son dakika haberleri... Galatasaray'dan yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na ateş açıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada can kaybı ya da yaralananın olmadığını da belirtildi.
Galatasaray, dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na ateş açıldığını açıkladı.
Olay sonrasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.
Kuruçeşme açıklarında bulunan Galatasaray Adası'ndaki komplekse dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
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