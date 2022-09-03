Başkan Erdoğan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bir araya geldi. Ali Yalçın; görüşmede, kamu görevlilerinin beklentileri ve çalışma hayatına ilişkin beklentileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı. KAMU GÖREVLİLERİN BEKLENTİLERİNİ İLETTİ Muhammed Uzun'un haberine göre görüşmede, Memur-Sen'in 6. Dönem Toplu Sözleşme'de karara bağlanan hüküm gereği yakında başlayacak olan ve 2022 yılı içerisinde tamamlanması beklenen sözleşmeli istihdam çalışmaları çerçevesinde kamu görevlilerinin beklentilerini ve Memur-Sen'in kadro talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran Yalçın, 4/C'den 4/B'ye geçen sözleşmeli personelin hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınarak eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi konusundaki talepleri de iletti. PROMOSYON TUTARLARI GÜNCELLENMELİ Toplu sözleşme kazanımı olan eğitim yılına hazırlık ödeneğinin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili beklentileri de dile getiren Yalçın, kamu görevlilerine uygulanan promosyon ödemelerinin artırılması konusunda merkezi bir düzenleme yapılması gerektiğini ve banka promosyon tutarlarının güncellenmesi talebinde bulundu. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN