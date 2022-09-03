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Başkan Erdoğan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı kabul etti

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 03.09.2022
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Başkan Erdoğan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı kabul etti. Ali Yalçın; görüşmede, kamu görevlilerinin beklentileri ve çalışma hayatına ilişkin beklentilerini Başkan Erdoğan'a aktardı.

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