Futbolculardan Muhammet'e "yanındayız" mesajı

Adana'da yaşayan Hasan ve Narin Erol çiftinin 5 çocuğundan biri olan Muhammet'e doğduğunda nadir görülen çift taraflı 'doğuştan kaval kemiği yokluğu' (Tibial Hemimelia) tanısı konuldu. Erol çifti, evlatlarının tedavisi için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti ancak bir çözüm bulamadı. 8 ay önce ise Muhammet'in her 2 bacağında da enfeksiyon çıktı ve 2 bacak diz altından kesildi. Küçük çocuk tekerlekli sandalyeye mahkûm kaldı.