18 yaş üzeri yetişkin engellilere ilk merkezi Emine Erdoğan açtı

Özel eğitime ihtiyacı olan 18 yaş üstü yetişkin bireyler için açılan "Feneryolu Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi"ni ziyaretinde Emine Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de eşlik etti.

Öğrenciler, öğretmenleriyle besteledikleri "Özel Yürekler" parçasını enstrümanlar eşliğinde Emine Erdoğan için seslendirdi.