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Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2022
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Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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