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Konya'da milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2022
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Konya’da milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi

Konya'da 3 milyon 750 bin doldurulmuş makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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