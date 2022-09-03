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Sivas'ta fırıncıdan örnek davranış! Enflasyonla mücadele için ekmeğin fiyatını düşürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2022
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Sivas’ta fırıncıdan örnek davranış! Enflasyonla mücadele için ekmeğin fiyatını düşürdü

Sivas’ta 21 yıldır fırıncılık yapan Ali Yıldız, vatandaşların ucuz fiyatlı ekmeğe ulaşması için enflasyona savaş açtı. Toplamda 4 şubesi bulunan Yıldız, ekmeği normal fiyatının 1 lira aşağısına satarak vatandaşların takdirini topluyor. Günlük talebe göre 4-5 bin arası ekmek üretip satışa sunan Yıldız, ekonomik açıdan zor günlerde halka bu şekilde destek olduğunu belirterek, ömrünün yettiğince bu hizmetleri devam ettireceğini söyledi.

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