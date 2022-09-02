Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açık Balkan Girişimi’nde önemli temaslarda bulundu

İlk görüşmesini Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ile gerçekleştiren Çavuşoğlu, paylaşımında, "Belgrad'daki günümüze Karadağ Başbakanı Abazovic ile görüşerek başladık. Balkanlar'ın istikrarı ortak önceliğimiz. Ekonomik ilişkilerimizi de ele aldık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüşmesine ilişkin açıklamasında da "Belgrad'da görüştüğümüz Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile ekonomik ilişkilerimizi, Ukrayna'daki son durumu ve NATO genişlemesini konuştuk." ifadelerine yer verdi.