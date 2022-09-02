Erzincan’da korkutan orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Alevlere müdahale için Adana'dan 2 adet yangın söndürme helikopteri bölgeye gönderilirken, çevre illerdeki orman müdürlüğüne ait itfaiye araçları da çalışmalara destek için hareket etti.

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