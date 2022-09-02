02 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Erzincan’da korkutan orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Erzincan’da korkutan orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
ABONE OL
Erzincan’da korkutan orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Erzincan’da orman yangını çıktı. Bölgede yangını söndürme çalışması başlatıldı.Merkez ve çevre ilçelerden gelen itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki Çatalçam mevkindeki 30 hektarlık ormanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgeye jandarmanın yanı sıra Erzincan merkez ve çevre ilçelerden itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede yangını söndürme çalışması başlatıldı.

Alevlere müdahale için Adana'dan 2 adet yangın söndürme helikopteri bölgeye gönderilirken, çevre illerdeki orman müdürlüğüne ait itfaiye araçları da çalışmalara destek için hareket etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA