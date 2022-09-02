Bursa’da feci kaza! Kamyon uçurumdan yuvarlandı

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Akgül, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Akgül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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