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Bursa’da feci kaza! Kamyon uçurumdan yuvarlandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.09.2022
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Bursa’da feci kaza! Kamyon uçurumdan yuvarlandı

Bursa'da inşaat malzemesi yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı. Araçta sıkışan 44 yaşındaki şoför Mustafa Akgül yaralandı. İhbar üzerine gelen ekipler Akgül’ü tedavisi için hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşanan kaza, saat 13.00 sularında İznik-Yenişehir yolu Derbent Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Mustafa Akgül'ün kullandığı inşaat malzemesi yüklü 10 AEP 062 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp, uçuruma yuvarlandı.

Akgül, kamyonda sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Akgül, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Akgül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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