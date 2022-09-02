Atık şişe problemine GDS’li çözüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan ve yetkilendirilen Çevre Ajansı, almış olduğu yetki ile yerli geri dönüşüm ve toplama otomatlarını Türkiye'nin çeşitli yerlerine konumlandırmaya başladı. Bu kapsamda ilk kez TEKNOFEST Karadeniz'de Çevre Ajansı'nın Türkiye'de depozito iade toplama yönetmeliğine uygun şekilde yerli üretimi yapılan makineler tanıtıma çıkartıldı. Plastik, cam ve alüminyum içecek kutularını geri alarak karşılığında depozito ücretini iade eden makineler tüm Türkiye'ye kurulmaya başlanacak. Makinelerin kurulması ile Türkiye, dünyada depozito geri dönüşüm sistemini devreye almış 8. ülke olacak.