01 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Suç aletiyle yakalandı! Kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Suç aletiyle yakalandı! Kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
ABONE OL
Suç aletiyle yakalandı! Kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İzmir'in Bergama ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Suç aletiyle birlikte yakalanan H.Ç, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Sevgi Yolu Farabi Sokak'taki bir evde İbrahim Çokgezer (30) ile kız arkadaşı olduğu belirtilen H.Ç. (25) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ç, Çokgezer'i göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Çokgezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çokgezer'in cenazesi Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Suç aletiyle birlikte yakalanan H.Ç, gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA