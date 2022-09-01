Suç aletiyle yakalandı! Kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... İzmir'in Bergama ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Suç aletiyle birlikte yakalanan H.Ç, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Sevgi Yolu Farabi Sokak'taki bir evde İbrahim Çokgezer (30) ile kız arkadaşı olduğu belirtilen H.Ç. (25) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ç, Çokgezer'i göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Çokgezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çokgezer'in cenazesi Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Suç aletiyle birlikte yakalanan H.Ç, gözaltına alındı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GSB kura sonuçları neden açıklanmadı? İŞKUR GSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İsim listesi sorgulama...
- Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları isim atama listesi! 2022 Sözleşmeli öğretmen kura sonuçları öğren! Öğretmen ataması CANLI YAYIN İZLE...
- Sözleşmeli öğretmen sonuçları E-Devlet’ten sorgula! T.C. Kimlik no ile sözleşmeli öğretmen sonuçları öğren!
- 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgula: meb.gov.tr sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?
- Hangisi Türkiye'de üretilen ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili verilen ürünlerden biri değildir?
- Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna göre hangi futbolcu kariyeri boyunca daha fazla gol atmıştır?
- 100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır?
- Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto, Mario'nun yer aldığı ilk video oyununda Mario yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır?
- Türkiye'de hangi adda bir ilçe yoktur? Kim Milyoner sorusu...
- AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF ikinci üniversite ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
- 1.300 TL ödeme yapılıyor! Başvuru butonu aktif edildi! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: e-Devlet kırtasiye yardımı nereden, nasıl yapılır?
- İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? KPSS şartı aranmıyor! 60 bin temizlik ve güvenlik personeli alımı sonuçları açıklandı mı?