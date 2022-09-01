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İstanbul’da eski eşini satırla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı! “Tehdit” suçundan adli işlem başlatıldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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İstanbul’da eski eşini satırla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı! “Tehdit” suçundan adli işlem başlatıldı

İstanbul’da eşinden ayrılan kadın, çocuklarını görebilmek için eski kocasının çalıştığı kasap dükkanına gitti. Görüş günü olduğunu belirtmesine rağmen eski kocası tarafından satırla tehdit edildi. Dehşet saçan adam gözaltına alındı. Emniyette ifadesine başvurulan kasap hakkında 'tehdit' suçundan adli işlem başlatıldı.

ESKİ EŞİNİ SATIRLA TEHDİT EDEN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA | VİDEO TIKLA İZLE

İstanbul'da 4 yıl önce eşinden boşanan Y.T., geçen hafta arkadaşıyla beraber çocuklarını görmek için eski kocasının çalıştığı Esenyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki kasap dükkanına geldi.

Ayda iki kez görüş hakkı olan kadın, eski eşine "Çocuklarımı görmek istiyorum" dedi.

ELİNDE SATIRLA TEHDİTLER SAVURDU

Bunun üzerine tartışma başladı.

Elindeki satırla Y.T.'nin üzerine yürüyen C.A, tehdit ve küfürler savurmaya başlarken, kadının yanında bulunan arkadaşını da tehdit etti.

ÇOCUKLARINI GÖREMEDEN GİTTİ

Elinde satırla üzerine yürüdüğü 2 kadını dükkandan çıkaran kasap, tehdit ve küfürlerine devam etti.

Çocuklarını göremeyen Y.T. dükkandan ayrıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın medyada yer alması üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, eski eşini satırla tehdit eden C.A.'yı gözaltına aldı.

C.A.'ya 'tehdit' suçundan adli işlem başlatıldı.

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