İstanbul’da dost kazığı! Çaldığı telefonla banka hesabına girip 214 bin lira dolandırdı

"PARÇA PARÇA TOPLAMDA 267 BİN LİRA PARAYI ÇEKMİŞ HESABIMIZDAN"



İş yeri sahibi Furkan Yılmaz, şu an ki zararının çekilen kredinin faiziyle birlikte 270 bin lira civarında olduğunu söyledi. Yılmaz, "Heybet A. isimli arkadaşımız bizimle birlikte çalışıyordu. Biz yıllardır onu tanıyoruz. Abim ona çok güveniyordu. Telefonunu kasanın olduğu yerdeki masaya bıraktı. Telefonu almış götürmüş iş esnasında, o gün çalıştığı parayı da almış. Çalıştığı motosikleti de bırakıp gitmiş. Ağabeyim 'Heybet yapmaz, ona güveniyoruz yıllardır tanıyoruz' dedi. Kamera görüntülerini inceledik baktık, görüntülerde Heybet telefonu alıp kaçıyor. Sonra banka hesaplarımıza baktık hesaplarımız boşaltılmış. Başkalarına banka hesabından havale yapmış. Parayı parça parça 60 bin, 70 bin, 40 bin, 9 kez ayrı ayrı 5'er bin toplamda 267 bin lira parayı çekmiş hesabımızdan. Mobil bankacılık üzerinden işlemler yapmış. Banka hesaplarımızın şifresini nasıl kırdı bilmiyoruz. Belki gizliden ağabeyimin şifrelerini gördü, onu tam bilemiyoruz. Sonra telefonlarını ve bütün sosyal medya hesaplarını kapattı. Biz ona ulaşamıyoruz. Kaçıp saklandı. Polise giderek Heybet hakkında şikayette bulunduk. Ama parayı harcadı mı ne yaptı bilmiyoruz" dedi.