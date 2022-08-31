Malatya’da feci kaza! Otomobil yayaların arasında daldı | Çok sayıda yaralı var
YAŞAM DHA
Malatya’da sürücüsü alkollü olduğu ileri sürülen otomobil kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı. Feci kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası kaçmaya çalışan araç sürücüsü vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.
Malatya'da yaşanan kaza, saat 20.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen U.D. idaresindeki 44 ADR 320 plakalı Honda marka otomobil Talatbey sokak içerisinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı, ardından park halindeki 3 araca çarparak durabildi.
Can pazarının yaşandığı kazada N.E ,H.E., M.E.A., A.E.A. ile A.C.E. yaralandı.
Kaza sonrası kaçmaya çalışan araç sürücüsü vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.
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