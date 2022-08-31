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70 yaşındaki yaşlı adamdan örnek hareket! Kur'an-ı Kerim'i öğrendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2022
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70 yaşındaki yaşlı adamdan örnek hareket! Kur’an-ı Kerim’i öğrendi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde imamın ayağına kadar geldiği 70 yaşındaki esnaf Yunus Tursun iş yerinde Kur'an-ı Kerim öğrendi. İlçe vaizi ve Silopi Aile Dini Rehberlik Birimi Koordinatörü Mesut Aslan tarafından verilen Elif Ba dersiyle başlayarak Kur’an’ı Kerim’i öğrenen Tursun, çok mutlu olduğunu belirterek, bilmeyenlere ise Kur’anı öğrenmeyi tavsiye etti.

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