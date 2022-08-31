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Samsun’da 4 yaşındaki çocuğun feci sonu! 25 metrelik yamaçtan düştü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.08.2022
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Samsun’da 4 yaşındaki çocuğun feci sonu! 25 metrelik yamaçtan düştü

Samsun’da ailesi fındık topladığı sırada yamaçtan dereye yuvarlanan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 25 metre yükseklikten düşen Ferhat Enes Çetin, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da yaşanan olay, Çarşamba ilçesinin Eğridere Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 yaşındaki Ferhat Enes Çetin, ailesi bahçede fındık topladığı sırada yaklaşık 25 metre yükseklikteki yamaçtan dereye yuvarlandı.

Yakınları tarafından fark edilip deredeki suyun içinden çıkartılan çocuk, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ferhat Enes Çetin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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