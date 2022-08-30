Sarıyer'de feci kaza! Minibüs şarampole devrildi
Son dakika haberleri... Sarıyer’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, şarampole devrildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Minibüs ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Kaza, Sarıyer Kilyos Yolu üzerinde sabah saatlerinde Dursun Aklı'nın kullandığı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak şarampole devrildi.
Minibüsten kendi imkanları ile çıkan sürücü, olay yerine polis ve çekici çağırdı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiği yönlendirdi.
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