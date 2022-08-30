İstanbul’da film gibi soygun! Polis linçten son anda kurtardı

BİBER GAZI SIKIP SİLAHIN KABZASIYLA SALDIRDI

Kuyumcunun direnmesi üzerine gaspçı bu kez de kurusıkı tabancanın kabzasıyla defalarca Güngör'ü yaralayarak etkisiz hale getirdi. Kadın gaspçı ardından tezgahın arkasına geçerek elindeki çantaya ziynet eşyalarını ve paraları doldurdu. Kuyumcudaki sesleri duyan çevredeki esnaf koşarak dükkanın önüne geldi. Dışarıya çıkan gaspçı esnaf tarafından tabure, yumruk ve tekmelerle dövüldü. Soygun anları ve linç girişimi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.