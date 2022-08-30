İstanbul’da film gibi soygun! Polis linçten son anda kurtardı
İstanbul’da gaspçı bir çift gün ortasında kuyumcuyu soymaya çalıştı. Kendisine direnen kuyumcuya önce biber gazı sıktılar ardından da silahın kabzasıyla vurarak yaraladılar. Altın ve paraları çantaya doldurup kaçmak isteyen gaspçı çift, sesleri duyan esnaf tarafından tabure, tekme ve yumruklarla darbedildi. Film sahnelerini aratmayan soygun girişimi ise kameralara anbean yansıdı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olay, dün saat 15.30 sularında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre öğle saatlerinde cerrahi maskeli biri kadın iki gaspçı müşteriymiş gibi kuyumcuya girdi.
Şahıslardan erkek olan gaspçı, kuyumcu Yaşar Güngör'e biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.
BİBER GAZI SIKIP SİLAHIN KABZASIYLA SALDIRDI
Kuyumcunun direnmesi üzerine gaspçı bu kez de kurusıkı tabancanın kabzasıyla defalarca Güngör'ü yaralayarak etkisiz hale getirdi. Kadın gaspçı ardından tezgahın arkasına geçerek elindeki çantaya ziynet eşyalarını ve paraları doldurdu. Kuyumcudaki sesleri duyan çevredeki esnaf koşarak dükkanın önüne geldi. Dışarıya çıkan gaspçı esnaf tarafından tabure, yumruk ve tekmelerle dövüldü. Soygun anları ve linç girişimi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
GASPÇI ÇİFTİ LİNÇTEN POLİS KURTARDI
Olay sürdüğü esnada cadde üzerinde devriye gezen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, anlık müdahaleyle linç girişiminde bulunulan gaspçıyı ve yanındaki kadın gaspçıyı esnafın elinden kurtardı.
Gözaltına alınan gaspçı Rıza Ö. ve Hatice D., hastanede sağlık kontrolünden geçirilmeleri sonrasında emniyete götürüldü. Şahısların üst aramalarında ise elektro şok, biber gazı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Para ve altınların bulunduğu çantaya ise el konuldu.
SALDIRIYA UĞRAYAN KUYUMCU TABURCU EDİLDİ
Öte yandan burnu kırılan ve başının çeşitli yerlerinden yaralanan Yaşar Güngör ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede kırılan burnuna müdahale de edilen Yaşar Güngör tedavisinin ardından taburcu edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Öte yandan ifadeleri alınan çiftin dini nikahlı olduğu ve gaspçılardan Rıza Ö. 'nün emniyette hırsızlık suçundan 2 adet kaydı olduğu öğrenildi.
Emniyette ifadeleri alınarak "yağma-gasp" suçundan adli işlem yapılan çift, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? TEFE-TÜFE rakamları...
- Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos bankalar kaça kadar açık, havale ve EFT yapılıyor mu? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası çalışma saatleri...
- Türkiye Aile Destek ödemeleri yattı mı? Aile Destek paraları ne zaman yatacak, başvurular alınıyor mu? 450 ile 600 lira...
- Borsalar bugün açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos BİST işlemler açık mı, çalışıyor mu?
- Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo bugün çalışıyor mu? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık?
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile yurt sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır?
- 1300 TL anında hesaplara yatıyor! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: PTT ve ATM'den anında alın! e-Devlet üzerinden...
- Benzin indirimi son dakika: Benzine indirim mi var, ne zaman yansıyacak? Benzine ne kadar indirim gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
- Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor 2022? Üniversite ek tercihler başladı mı, hangi tarihte başlıyor?
- 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri: En güzel 30 Ağustos Atatürk ve Türk bayrağı görselleri!
- İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 Okullara güvenlik görevlisi alımları ne zaman?
- %20 indirim geliyor! İkinci el araba fiyatları için tarih verdi! Araba fiyatları ne zaman düşecek? 30 bin liraya yakın...