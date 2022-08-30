Gaziantep’te yürekleri ısıtan görüntüler! Simit satan çocuğun merhameti sosyal medyanın gündeminde
Gaziantep’te sokaklarda simit satan çocuk, veresiye simitlerden birini sokakta aç olan yavru kedi ve köpeğe verdiği anlara ait görüntüler yürekleri ısıttı. Görüntülerle ilgili konuşan 15 yaşındaki Muhammet Enes Kartal, “Sonuçta onlar da birer can ve çok açlardı. O yüzden hiç düşünmeden simitlerimden birini verdim” dedi.
Gaziantep'te yaşanan olay, geçen günlerde Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki Muhammet Enes Kartal, tatil dönemlerinde aile bütçesine katkı sağlamak için simit satmaya başladı. Geçen günlerde de simitçiden veresiye aldığı simitleri satmak için işe koyulan Muhammet Enes, bir sokağa girdiğinde kendisini izleyen yavru köpek ile kediyi gördü.
DUYARSIZ KALMADI
Bir sürelik duraksamanın ardından yavru köpek ile kedinin aç olduğunu fark eden Muhammet Enes, borca aldığı simitlerden birini hiç düşünmeden ikiye bölerek bir parçasını yavru köpeğe, diğer parçasını ise kediye verdi.
Yürekleri ısıtan o anlar ise yaşananlara şahit olan bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.
Söz konusu görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırarken, Muhammet Enes davranışı ile örnek oldu.
"AÇ OLDUKLARINI FARK EDİNCE HİÇ DÜŞÜNMEDEN SİMİT VERDİM"
O anlarda yaşadığı hisleri anlatan ve Muhammet Enes, "Simit satarken bir sokakta yavru köpek ve kediyi gördüm. Bir süre onları izledim ve sonra aç olduklarını fark ettim. Daha sonra satmak için aldığım simitlerden birini ikiye bölerek bir parçasını yavru köpeğe, diğer parçasını da kediye verdim. Verdiğim simidi yavru köpek hemen yiyip bitirirken, kedi ise bir süre sonra yedi" dedi.
"BİZ DE MUHTAÇ BİR HALDEYİZ AMA ONLAR SOKAKTA YAŞAYAN CANLAR"
O an hiç düşünmeden içinden geldiği gibi davrandığını söyleyen Kartal, "Bizim de aile olarak durumumuz pekiyi değil. Sonuçta biz de muhtaç bir haldeyiz ama onlar da sokakta yaşıyor ve can taşıyor. O yüzden hiç düşünmeden sadece onları düşündüğüm için simit verdim" ifadelerini kullandı.
"GÖRÜNTÜLERİN SOSYAL MEDYADA ÇOK İZLENDİĞİNİ SONRADAN ÖĞRENDİM"
Muhammet Enes Kartal, "O çekilen görüntülerden de iki hafta sonra haberim oldu. Çeken abi görüntüleri paylaşmak için benden izin istedi ve ben paylaşabileceğini söyledim. Sonrasında görüntülerin sosyal medyada çok izlendiğini öğrendim. Bana bazı dönüşler de oldu. Bir vatandaş para göndereceğini söyledi. Bir başka vatandaş 'Allah'ına kurban olurum' derken, bir diğer vatandaş da 'senin kocaman yüreğine kurban olurum' dedi. Ben sadece içimden geldiği için böyle davrandım. Maddi durumumuz iyi olmadığı için simit satmak zorundayım. Ortaokulu bitirdim. Lise okumam gerekiyor ama açıktan okuyacağım. Babam fabrikada çalışıyordu ama işleri durdu. Benim de evimin geçimine yardım etmem gerekiyor" şeklinde konuştu.
"OĞLUMLA GURUR DUYDUM"
O anları anlatan baba Mustafa Kartal ise "Oğlumun bir canlıya merhamet etmesi beni çok sevindirdi. Hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de sokakta aç gördüğü hayvanlara simit veriyor. Ben bu hareketi nedeniyle oğlumla gurur duydum. Ben asgari ücretle fabrikada çalışıyorum. Yaklaşık 20 gündür fabrika kapalı olduğu için işlerimiz yoktu. Altı tane çocuğum var. Bu ortamda geçinmek çok zor. Oğlum da bana destek olmak için simit satıyordu ve ben de satması için gönderiyordum" diye konuştu.
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