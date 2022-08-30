Gaziantep’te yürekleri ısıtan görüntüler! Simit satan çocuğun merhameti sosyal medyanın gündeminde

"GÖRÜNTÜLERİN SOSYAL MEDYADA ÇOK İZLENDİĞİNİ SONRADAN ÖĞRENDİM"

Muhammet Enes Kartal, "O çekilen görüntülerden de iki hafta sonra haberim oldu. Çeken abi görüntüleri paylaşmak için benden izin istedi ve ben paylaşabileceğini söyledim. Sonrasında görüntülerin sosyal medyada çok izlendiğini öğrendim. Bana bazı dönüşler de oldu. Bir vatandaş para göndereceğini söyledi. Bir başka vatandaş 'Allah'ına kurban olurum' derken, bir diğer vatandaş da 'senin kocaman yüreğine kurban olurum' dedi. Ben sadece içimden geldiği için böyle davrandım. Maddi durumumuz iyi olmadığı için simit satmak zorundayım. Ortaokulu bitirdim. Lise okumam gerekiyor ama açıktan okuyacağım. Babam fabrikada çalışıyordu ama işleri durdu. Benim de evimin geçimine yardım etmem gerekiyor" şeklinde konuştu.

"OĞLUMLA GURUR DUYDUM"

O anları anlatan baba Mustafa Kartal ise "Oğlumun bir canlıya merhamet etmesi beni çok sevindirdi. Hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de sokakta aç gördüğü hayvanlara simit veriyor. Ben bu hareketi nedeniyle oğlumla gurur duydum. Ben asgari ücretle fabrikada çalışıyorum. Yaklaşık 20 gündür fabrika kapalı olduğu için işlerimiz yoktu. Altı tane çocuğum var. Bu ortamda geçinmek çok zor. Oğlum da bana destek olmak için simit satıyordu ve ben de satması için gönderiyordum" diye konuştu.