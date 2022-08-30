Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo bugün çalışıyor mu? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı olması nedeniyle bugün kargoların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Peki, Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo bugün çalışıyor mu? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık?