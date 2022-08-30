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Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo bugün çalışıyor mu? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2022
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Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo bugün çalışıyor mu? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık?

Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo bugün çalışıyor mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 30 Ağustos'un resmi tatil olması nedeniyle kargoların çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo bugün çalışıyor mu? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık?

Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo bugün çalışıyor mu? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı olması nedeniyle bugün kargoların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Peki, Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo bugün çalışıyor mu? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık?

29 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI?

29 Ağustos Pazartesi günü kargolar açık olacak ve aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek.

30 AĞUSTOS YARIN KARGOLAR HİZMET VERİYOR MU?

30 Ağustos Salı gününe denk gelen Zafer Bayramı resmi tatil olmasından dolayı kargo firmaları hizmet vermeyecek.

30 AĞUSTOS'TA PTT AÇIK MI?

PTT şubeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle hizmet vermeyecek ve 31 Ağustos Çarşamba günü normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

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