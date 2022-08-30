Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos bankalar kaça kadar açık, havale ve EFT yapılıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankada işlem yapmak isteyenler çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos bankalar kaça kadar açık, havale ve EFT yapılıyor mu? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası çalışma saatleri...