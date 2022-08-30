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Borsalar bugün açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos BİST işlemler açık mı, çalışıyor mu?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2022
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Borsalar bugün açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos BİST işlemler açık mı, çalışıyor mu?

Borsalar bugün açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi nedeniyle borsada işlem yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, borsalar bugün açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos BİST işlemler açık mı, çalışıyor mu?

Borsalar bugün açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos BİST işlemler açık mı, çalışıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Zafer Bayramı Salı gününe denk geliyor. Borsada işlem yapmak isteyenler Borsa İstanbul'da işlem yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Borsalar bugün açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos BİST işlemler açık mı, çalışıyor mu?

29 AĞUSTOS BORSALAR ÇALIŞIYOR MU?

Borsa İstanbul tarafından yayınlanan Resmi Tatil Günleri çizelgesine göre 29 Ağustos Pazaretsi günü borsalar çalışıyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA BORSALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Borsa İstanbul (bist) resmi tatiller ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir. Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da borsa kapalı olacak.

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul 31 Ağustos Çarşamba günü itibariyle açılacak ve yatırımcılara hizmet vermeye devam edecek.

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