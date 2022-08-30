Borsalar bugün açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos BİST işlemler açık mı, çalışıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Zafer Bayramı Salı gününe denk geliyor. Borsada işlem yapmak isteyenler Borsa İstanbul'da işlem yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Borsalar bugün açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos BİST işlemler açık mı, çalışıyor mu?