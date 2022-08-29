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Mersin’de korku dolu anlar! Dikkatsiz sürücü kazaya sebep oldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.08.2022 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
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Mersin’de korku dolu anlar! Dikkatsiz sürücü kazaya sebep oldu

Mersin’de park ettiği otomobilin sürücüsünün kontrolsüz açtığı kapı, oradan geçen motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü başka bir araç altına girerek ağır yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mersin'de yaşanan olay, dün Mersin-Antalya D400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 50 plakalı aracını ana yolda sağ şeride park eden Murat A. inmek için kapıyı açtı.

Bu sırada kapı oradan geçen Hasan İpek'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan İpek, Mehmet Ş. idaresindeki 33 plakalı otomobilin altına girdi.

Otomobil altında sürüklenen İpek ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralı burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde 50 plakalı aracın sürücüsünün açtığının kapının motosikletliyi düşürmesiyle savrulup diğer aracın altına girmesi yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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