Mersin’de korku dolu anlar! Dikkatsiz sürücü kazaya sebep oldu
YAŞAM İHA
Mersin’de park ettiği otomobilin sürücüsünün kontrolsüz açtığı kapı, oradan geçen motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü başka bir araç altına girerek ağır yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bu sırada kapı oradan geçen Hasan İpek'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan İpek, Mehmet Ş. idaresindeki 33 plakalı otomobilin altına girdi.
Otomobil altında sürüklenen İpek ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Yaralı burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde 50 plakalı aracın sürücüsünün açtığının kapının motosikletliyi düşürmesiyle savrulup diğer aracın altına girmesi yer aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evden çalışarak emekli olmak mümkün! SGK resmen açıkladı! 29 katı üzerinden ödenecek! Aylık 1.547 TL ödeyerek...
- Kargolar yarın açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo çalışma saatleri...
- 30 Ağustos'ta bankalar, kargolar, noterler açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar, kargolar ve noterler kaça kadar açık?
- Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı? 29-30 Ağustos'ta İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? Zafer Bayramı...
- ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ALES/2 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank...
- İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak? MEB 2022-2023 Okullar ayın kaçında açılıyor? Eğitim ve öğretim yılı takvimi...
- Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okullar ayın kaçında açılıyor? MEB takvimi...
- BİM, A101, ŞOK okul kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? BİM ve A101'e kırtasiye malzemeleri geldi mi? Aktüel ürünler...
- 29 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar?
- 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29-30 Ağustos tatil mi, birleştirildi mi?
- Trabzon'da eşitlik bozulmadı! Maç başladığı gibi bitti...