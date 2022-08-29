Mersin’de korku dolu anlar! Dikkatsiz sürücü kazaya sebep oldu

Mersin'de yaşanan olay, dün Mersin-Antalya D400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 50 plakalı aracını ana yolda sağ şeride park eden Murat A. inmek için kapıyı açtı.