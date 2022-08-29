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30 Ağustos'ta bankalar, kargolar, noterler açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar, kargolar ve noterler kaça kadar açık?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.08.2022
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30 Ağustos’ta bankalar, kargolar, noterler açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar, kargolar ve noterler kaça kadar açık?

30 Ağustos'ta bankalar, kargolar, noterler açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her sene kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl salı gününe denk geliyor. 30 Ağustos'un resmi tatil olması nedeniyle kurumların çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos'ta bankalar, kargolar, noterler açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar, kargolar ve noterler kaça kadar açık?

30 Ağustos'ta bankalar, kargolar, noterler açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar, kargolar ve noterler kaça kadar açık? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı Salı gününe denk geliyor. Peki, 30 Ağustos'ta bankalar, kargolar, noterler açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar, kargolar ve noterler kaça kadar açık?

30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR AÇIK MI? SALI GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar resmi tatillerde hizmet vermediği için 30 Ağustos 2022 Salı Zafer Bayramı'nda kargolar kapalı olacak. Kargo şubelerinin kapalı olmasının yanı sıra kargo alım ve dağıtım işlemleri de gerçekleştirilmeyecek.

Yani kargo bırakmak ya da almak isteyen kişiler bir sonraki mesai günü olan 31 Ağustos Çarşamba gününü beklemek zorunda kalacaklar.

30 AĞUSTOS'TA NOTERLER AÇIK MI, SALI GÜNÜ NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos'ta Zafer Bayramı sebebiyle tam gün resmi tatil olduğu için noterler hizmet vermeyecek. Bu durumda Noter ile işi olan vatandaşların bir sonraki mesai günü olan 31 Ağustos Çarşamba günü işlerini halletmeleri gerekmektedir.

30 AĞUSTOS'TA HASTANELER AÇIK MI? SALI GÜNÜ HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hastanelerin poliklinikleri gün boyu kapalı olacak. Ancak ihtiyacı olan kişiler 30 Ağustos Salı günü Acil Servisler'e başvurabilir. Poliklinikler ise 31 Ağustos Çarşamba gününden itibaren normal çalışma seyrine devam ederek mesai saatleri içinde hizmet verecek.

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER AÇIK MI? SALI GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı sebebiyle tam gün resmi tatil olduğu için eczaneler nöbet sistemiyle hizmet verecek.

30 AĞUSTOS'TA PTT AÇIK MI, SALI GÜNÜ PTT ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kapalı olacak ve 31 Ağustos Çarşamba günü hizmet vermeye başlayacak.

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI, SALI GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos Salı günü bankalar hizmet vermeyecek. FAST harici yapılan EFT'ler de 31 Ağustos Çarşamba günü hesaplara geçecek.

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