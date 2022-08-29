30 Ağustos'ta bankalar, kargolar, noterler açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar, kargolar ve noterler kaça kadar açık? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı Salı gününe denk geliyor. Peki, 30 Ağustos'ta bankalar, kargolar, noterler açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar, kargolar ve noterler kaça kadar açık?