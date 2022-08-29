İstanbul’da korku dolu anlar! Alkoliklere kızdı tüfekle dehşet saçtı
İstanbul’da bir mahallede alkoliklere sinirlenen şahıs, eline aldığı tüfekle sokağa çıkıp dehşet saçtı. Saldırgan tartıştığı bir kişiyi yaralayarak kaçtı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, şahıs ise özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı. Saldırganın sokakta tüfekle dolaştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da yaşanan olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.K. isimli bir kişi, sokak içerisinde alkol kullanarak mahalleliye rahatsızlık veren şahıslara sinirlenerek, eline tüfek alıp sokağa çıktı. Sokakta tüfekle gezen F.K., tartışma yaşadığı bir şahsı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsa müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada şüpheli F.K. elindeki tüfekle, polis ekiplerine doğru ateş etti. Polis ekipleri ile çatışan şahıs, daha sonra olay yerinden kaçtı.
EVİNDE GÖZALTINA ALDI
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, F.K.'nin ikamet adresini belirleyerek özel hareket ekiplerinin desteğiyle eve baskın düzenledi.
Eve giren özel harekat ekipleri, şüpheli F.K.'yi evinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.
"HEPİMİZE SIKARSA DİYE KORKTUM"
Olayı görenlerden Celal Cankat, "Elinde uzun namlulu tüfek vardı. Elinde de yedek fişekleri falan asmış. Onlar da oradan karşıdan içerek buraya doğru geliyorlardı, içkici hepsi toplu grup halinde. Şuraya gelince ateş etmeye başladı. Biri vuruldu araya düştü, ayağa kalkınca da bu sefer dipçikle vurmaya başladı. Yıkıldı adam buraya. Ben herhalde öldü dedim hiç hareket yok. Ondan sonra polislerle çatışmaya başladı. Polisler oradan ateş ediyor, o buradan ateş ediyor sanki kovboy. Şakır şakır sıkıyor. Polisler siper aldı o da burada dikiliyor hiç korkmuyor da. Ne biçim adam anlamadım. Aşağıda da olay yapmış orada içenlere de sıkmış. Biz de tehlikeye girdik kahveye sığındık orada. Ben bir de kahveye girip hepimize sıkarsa diye korktum. Millet bu içkicilerden bıktı. Böyle bir şey olamaz. Bu araya bir girin hep pislikler. Çilingir sofrası bilmem ne yani aileler rahatsız oluyor. Ben bile rahatsız oluyorum burada bayan müşterim varken orada pantolonunu indiriyor" dedi.
O ANLAR KAMERADA
Küçükçekmece'de saldırganın tüfekle sokakta gezdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, şahsın kimseyi umursamayarak elinde tüfekle sokakta dolaştığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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