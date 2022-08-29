30 Ağustos'ta İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı? Zafer Bayramı...
Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı? 29-30 Ağustos'ta İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı Salı günü kutlanacak. Vatandaşlar resmi tatil olan günde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı? 29-30 Ağustos'ta İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? Zafer Bayramı...
Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Her sene kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı Salı gününe denk geliyor. Peki, Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı? 29-30 Ağustos'ta İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? Zafer Bayramı...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI OTOBÜS, METRO, MARMARAY, METROBÜS, TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2022?
30 Ağustos Zafer Bayramı da dahil olmak üzere resmi tatil ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçları İstanbul'da ücretsiz olarak hizmet veriyor.
Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın denk geldiği Salı gününde de toplu taşıma araçlarının bedava olarak hizmet vermesi beklenmektedir.
Böylelikle İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan metro, finiküler, şehir hatları ve İETT kullanacak kişiler ulaşım kartlarını okutarak ücretsiz olarak istediklere yere ulaşabilecek.
30 AĞUSTOS 2022 İSTANBUL'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İETT otobüsleri dahil İstanbul'daki toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.
BUGÜN TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?
Toplu taşıma araçları bugün ücretli şekilde hizmet vermektedir.
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