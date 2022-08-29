30 Ağustos’ta İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı? Zafer Bayramı...

Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Her sene kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı Salı gününe denk geliyor. Peki, Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı? 29-30 Ağustos'ta İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? Zafer Bayramı...