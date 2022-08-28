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Zonguldak'ta otomobil beton bariyere çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2022
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Zonguldak’ta otomobil beton bariyere çarptı

Zonguldak’ta sürücünün kontrolünden çıkan otomobil beton bariyere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, iş makinesi yola devrilen bariyerleri kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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