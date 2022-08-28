28 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza

Son dakika: Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Bayrampaşa’da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza

Son dakika haberleri... Bayrampaşa Sağmalcılar mevkinde ambulansa yol vermeden ilerleyen araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Para cezasının yanı sıra araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA