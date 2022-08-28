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Feribot hattındaki yoğunluk nedeniyle ek sefer kararı! Detaylar ve saatler açıklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2022
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Feribot hattındaki yoğunluk nedeniyle ek sefer kararı! Detaylar ve saatler açıklandı

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Geyikli-Bozcaada güzergahı için 19 feribot seferi ilave etti. İşte ilave seferlere ilişkin detaylar...

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