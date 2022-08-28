28 Ağustos 2022, Pazar
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Tunceli’deki örtü yangını kontrol altına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2022
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Tunceli’deki örtü yangını kontrol altına alındı

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün Tunceli il merkezimiz Alacık köyü mevkisinde başlayan örtü yangını; Orman Müdürlüğümüz ekipleri ile MUDAK gönüllü ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınmış, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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