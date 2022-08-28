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İstanbul'a dönüş çilesi! Trakya güzergahında yoğun kuyruk

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2022 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
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İstanbul’a dönüş çilesi! Trakya güzergahında yoğun kuyruk

İstanbul’dan Trakya güzergahındaki illere giden tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu. Yollarda zaman zaman yoğun kuyruklar görülürken, trafik ekipleri de yollarda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için denetimlerini artırdı.

İstanbul'dan Trakya güzergahındaki illere gelen günübirlik tatilciler, dönüş yolunda yoğunluklar oluşturdu. Yollarda zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul'dan yola çıkarak hafta sonu tatilini Trakya rotasındaki illerde geçirmek isteyen günübirlik tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle İstanbul-Tekirdağ yollarında yoğunluk oluştu. Mavi ile yeşilin buluştuğu Tekirdağ ve güzergahındaki il ve ilçelerde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, hafta sonunun son günü olan özellikle Pazar akşamı yola çıkınca tatilin son günü adeta çileye dönüşüyor.


İSTANBUL'A GİDİŞ YOLU DOLDU

Köprülü kavşak yerine trafik ışıklarının yoğunlukta olduğu Tekirdağ-İstanbul yolunda, tatilcilere ait araçlar trafik ışıklarında uzun kuyruklar oluşturdu. Tekirdağ'dan İstanbul yönünde yol adeta araçlarla kaplanırken, trafiğin İstanbul'dan Tekirdağ yönünün ise seyrek kaldığı görüldü.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yollarda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için denetimlerini artırdı.

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