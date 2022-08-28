İstanbul’a dönüş çilesi! Trakya güzergahında yoğun kuyruk

İSTANBUL'A GİDİŞ YOLU DOLDU



Köprülü kavşak yerine trafik ışıklarının yoğunlukta olduğu Tekirdağ-İstanbul yolunda, tatilcilere ait araçlar trafik ışıklarında uzun kuyruklar oluşturdu. Tekirdağ'dan İstanbul yönünde yol adeta araçlarla kaplanırken, trafiğin İstanbul'dan Tekirdağ yönünün ise seyrek kaldığı görüldü.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yollarda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için denetimlerini artırdı.

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