30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29-30 Ağustos tatil mi, birleştirildi mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yine tüm Türkiye tarafından coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29-30 Ağustos tatil mi, birleştirildi mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29-30 Ağustos tatil mi, birleştirildi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl salı gününe denk gelmesiyle sebebiyle birçok kişi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29-30 Ağustos tatil mi, birleştirildi mi?
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor.
Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.
29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi 29 Ağustos'un tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu sene Pazartesi gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.
2022 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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