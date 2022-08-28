30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29-30 Ağustos tatil mi, birleştirildi mi?

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi 29 Ağustos'un tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu sene Pazartesi gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.