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Kahramanmaraş'ta orman yangını! Dulkadiroğlu ve Kısıklı'daki yangınlara müdahale ediliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2022
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Kahramanmaraş’ta orman yangını! Dulkadiroğlu ve Kısıklı’daki yangınlara müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Kısıklı mevkisindeki yangın devam ederken, Dulkadiroğlu ilçesinin Bulanık Mahallesi'ndeki ormandan da alevler yükseldi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle alevler, söndürüldü. Bulanık'taki yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Onikişubat'ın Kısıklı Mahallesi'ndeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 2 su tankı ve 4 itfaiye aracı ile 65 kişilik personel sevk edildi. Alevlere havadan da 5 yangın söndürme helikopteriyle müdahaleye başlandı. Ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

İKİNCİ YANGIN ÇIKTI, 1 HEKTAR ALAN YANDI

Kahramanmaraş'ın Kısıklı mevkisindeki yangın devam ederken, Dulkadiroğlu ilçesinin Bulanık Mahallesi'ndeki ormandan da alevler yükseldi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle alevler, söndürüldü. Bulanık'taki yangında 1 hektar alan zarar gördü.



İLK YANGIN SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Öte yandan Kısıklı bölgesindeki yangında ise ormanın sarp olması nedeniyle ekipler, alevlere güçlükle müdahale ediyor. 235 kişi, alevleri söndürmek için 9 arazöz, 2 su tankı, 4 dozer, 4 itfaiye aracı, 3 yangın ilk müdahale aracıyla karadan müdahale ederken; 7 helikopter ve 5 uçak ile de havadan destek veriliyor.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, yaptığı açıklamada, "Yangın kısmi olarak kontrol altına alındı, bölge çok sarp olduğu için su takviyesinde zorlanıyoruz, ancak şu an için yangında bir ilerleme yok. Yangın bölgesi yerleşim yerlerine yakın biz bu noktada gerekli önlemlerimizi aldık. Arada da yol olduğu için yangının bu bölgeye geçme riski yok denecek kadar az.

Osmaniye, Adana, Hatay ve Mersin'den takviye ekiplerin bir kısmı geldi, bir kısmı da yolda. Şu anda sahada 15 arazöz var, 15 arazöz de takviye olarak yolda, geliyor. 4 su tankı ile 11 itfaiye aracımız var, 2 dozerimiz var, 5 uçak ve 7 helikopterle müdahaleye devam ediyoruz. Yangını en kısa sürede kontrol altına alarak söndürmek için hızlı bir şekilde çalışmalarımız sürüyor." dedi.

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