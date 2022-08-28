Kahramanmaraş’ta orman yangını! Dulkadiroğlu ve Kısıklı’daki yangınlara müdahale ediliyor

ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, yaptığı açıklamada, "Yangın kısmi olarak kontrol altına alındı, bölge çok sarp olduğu için su takviyesinde zorlanıyoruz, ancak şu an için yangında bir ilerleme yok. Yangın bölgesi yerleşim yerlerine yakın biz bu noktada gerekli önlemlerimizi aldık. Arada da yol olduğu için yangının bu bölgeye geçme riski yok denecek kadar az.